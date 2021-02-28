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    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

    Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
    • AA
    • 28.02.2021 - 20:00
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    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

    Atlas sinemasının açılışı için Antalya'dan İstanbul'a gelen dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

    AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI'NI GEZDİLER

    Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

    İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.

    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı nı gezdi #1

    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı nı gezdi #2

    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı nı gezdi #3

    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı nı gezdi #4

    Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı nı gezdi #5

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