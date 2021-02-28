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Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.