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Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve sosyal medyada lüks yaşantısıyla gözler önünde olan Dilan Polat'ın mal varlığı ve para kaynağı inceleme altına alındı.

MASAK hazırladığı raporda, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan güzellik merkezi sahibi Gülhan Gürbüz, Dilan Polat'ın mal varlığını güzellik merkezinden kazanmış olamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Sektörde 23 yıldır çalışıyorum, öyle bir para yok"

Ünlü güzellik merkezi sahibi Dilan Polat para akladı deniyor. Bakırköy'ün göbeğinde 7 katlı güzellik merkezim var. Beylükdüzü'nde de şubem var. Bir şube daha açmaya hazırlanıyorum. Bizim sektörde böyle bir para kazanma şekli yok. İşi biliyorsanız, kökten gelmeyseniz kazanırsınız. Ama altımıza Ferrari, Maserati alacak kadar para kazanmıyoruz. İnsanlar öyle bir gaza geliyor ki herkes güzellik merkezi açıyor. Daha yeni gitmiş kursuna. Hiçbir şeyden anlamıyor. Güzellik merkezi açıyor, diyor ki 'Dilan Polat kazanıyor, ben de kazanırım' Kazanamazsınız. Öyle bir şey yok, bu sektörde 23 yıldır çalışıyorum. Öyle bir para yok.