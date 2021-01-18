Güzide Duran: Bir yıl daha Bodrum'dayız

Güzide Duran: Bir yıl daha Bodrum'dayız

Eski manken Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy Miami’nin kuzeyindeki Boca Raton’da yaşıyordu.

Koronavirü s salgını sebebiyle geçen Haziran ayında Türkiye’ye dönen mutlu çift, kiraladıkları yat ile üç ay Akdeniz ve Ege sahillerinde tatil yapıp sonra da Bodrum’da ev kiralamışlardı.

Duran, “Amerika’daki sağlık sistemine çok fazla güvenmediğimiz için Türkiye’ye döndük” açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLAR DA MUTLU"

Duran, “Aile büyüklerimiz Türkiye’de. Bu kritik dönemde bize ihtiyaç duyabilirler diye bu yıl Amerika’ya dönmeme kararı aldık. Kızım Selin ve Emir eğitimlerine online devam ediyor. Çocuklarım da burayı çok sevdi ve mutlular.

"BODRUM ÇOK GÜZEL"

Yıllardır geldiğim Bodrum’da ilk defa bir kış sezonu geçiriyorum. O kadar güzel ki hayatımı burada geçirebilirim. 2021 yılı sonuna kadar Amerika’ya dönmeyip yaşamımıza burada devam edeceğiz” diye konuştu.