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    Güzide Duran: Çocuklarım için Amerika'dayım

    Eski manken Güzide Duran, ABD'ye gitme sebebini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:20
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    Güzide Duran: Çocuklarım için Amerika'dayım

    1996 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti.

    Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü model, evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti.

    Güzide Duran, “Dönemin en iyi mankenlerinden biriydiniz. Sonrasında bir anda evlenip, yurt dışına gittiniz. Sakin bir hayata geçmek sizi etkiledi mi? ” sorusuna şu yanıtı verdi:

    Güzide Duran: Çocuklarım için Amerika dayım #1

    "Çocuklar için gittim"

    "Bizim gitme sebebimiz sadece kendimiz için değil, çocuklar için de oradayız. Onların eğitimi devam ediyor. Arada gidip gelmenin tabii ki şöyle bir güzelliği oluyor. Burayı çok özlüyorum, özlediğim için de geldiğimde daha çok tadını çıkartıyorum.

    Şimdi ise yurt dışına tekrar dönünce yoğun bir hayat oluyor, okul ve çocukların aktivitelerinden dolayı. Buraya gelince de arkadaşlar, aile özlemi. İstanbul ve Bodrum’da özlediğimiz yerlere gidiyoruz. Aslında iyi geliyor, hiçbir negatif tarafı yok."

    Güzide Duran: Çocuklarım için Amerika dayım #2


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