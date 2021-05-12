Güzide Mertcan, takipçilerinden gelen yorumlara isyan etti

Katıldığı yarışma ile tanınan Güzide Mertcan, sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa paylaşımlarıyla ilgili gelen yorumlara tepki gösterdi.

Katıldığı MasterChef yarışması ile adını duyuran Güzide Mertcan, İsrail saldırılarına tepki göstererek, Instagram hesabından hikayeler paylaştı. Mertcan'ın bu hikayelerden sonra tatil paylaşımları yapması ise tepki topladı.

TATİL PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam etti. Yaptığı bu paylaşımlar nedeniyle eleştiri alan Mertcan, yanıt vermesine rağmen takipçilerini tatmin edemedi. Güzide, bunun üzerine Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

"BEN AMERİKA'YA GİTTİĞİMDE BU OLAYLAR MI VARDI?"

Sosyal medya hesabından isyan eden Güzide Mertcan şu ifadeleri kullandı:

"Kesin artık kim daha duyarlı kim daha çok tepki verdi muhabbetini. Ben Amerika'ya geldiğimde bu olaylar mı vardı? Amerika'da yaşayan Filistinli yok mu? Onlar bu olaylara üzülmüyor mu? Derdiniz ne sizin ya? Vallahi akıl hastası olcam bu zihniyet yüzünden."