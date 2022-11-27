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    Güzin Çorağan vefat etti

    Bizimkiler dizisiyle nam salan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirdi.
    • 27.11.2022 - 23:37
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    Güzin Çorağan vefat etti

    Tiyatro sinema oyuncusu, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelere ulaşan 79 yaşındaki Güzin Çorağan hayatını kaybetti.

    Vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu.

    "Güzin Çorağanı kaybettik"

    Usta oyuncu Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

    Güzin Çorağan vefat etti #1

    Bizimkiler dizisiyle tanındı

    TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

    1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.

    1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

    Güzin Çorağan vefat etti #2


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