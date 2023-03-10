Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Geçtiğimiz gün Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın kız bebek beklediği öğrenildi.

Sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in Ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan ünlü çiftten, geçtiğimiz gün beklenen müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri öne sürülen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı. Eşiyle poz veren Nazlı Kayı, sessizliğini bozdu ve geçtiğimiz gün yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğruladı. Nazar boncukları koydu Kayı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düştü. Çifte tebrik mesajları yağdı. Kız torun geliyor Sabancı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları olacak. 3 erkek çocuğu bulunan sosyetik babaanne Arzu Sabancı, kız torun sevecek.