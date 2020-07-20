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    Hacı Sabancı, aşka geldi

    Bir süredir sevgilisi Nazlı Kayı, ile beraber Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Hacı Sabancı, önceki günlerde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 09:40
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    Hacı Sabancı, aşka geldi

    Sosyetenin en önemli isimlerinden Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, önceki gün Çeşme Dalyan’daki bir otelin plajında görüntülendi.

    LOCADA AŞK

    Sosyetik çift, localarında aşk dolu bir gün geçirdi. Sabancı'nın sürekli sevgilisi Kayı'yı öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Sabancı bir ara sosyal medya için sevgilisinin fotoğraflarını da çekti.

    Hacı Sabancı, aşka geldi #1

    Hacı Sabancı, aşka geldi #2

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