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Hacı Sabancı, aşka geldi
Bir süredir sevgilisi Nazlı Kayı, ile beraber Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Hacı Sabancı, önceki günlerde görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 09:40
Sosyetenin en önemli isimlerinden Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, önceki gün Çeşme Dalyan’daki bir otelin plajında görüntülendi.
LOCADA AŞK
Sosyetik çift, localarında aşk dolu bir gün geçirdi. Sabancı'nın sürekli sevgilisi Kayı'yı öpmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sabancı bir ara sosyal medya için sevgilisinin fotoğraflarını da çekti.