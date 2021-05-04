Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı tatilde

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin büyük oğlu Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Nazlı Kayı, New York’a gitti.

Arzu Sabancı, Beylerbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Boğaz manzaralı Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan 'Evde kal' çağrısı yapmıştı.

OĞLU SÖZÜNÜ DİNLEMEDİ

Bu paylaşımıyla tepki çeken Arzu Sabancı, büyük eleştiri toplayan mesajının ardından "Çok zor ve acılı bir süreç. İnsanlar zor nefes alarak, ateşler içinde hastane odasında bir saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar. Lütfen herkes kendisini korusun. Allah bu hastalıkla mücadele edenlere de yardım etsin. Benim tek amacım iyi niyetli olarak 'evde kal' çağrısı yaparak salgın sürecinde insanları korumaktı" açıklamasında bulunmuştu.

Arzu Sabancı'nın bu çağrısına, oğlu Hacı ve müstakbel gelini Nazlı Kayıkulak asmadı. Nişanlı çift; 17 günlük kapanma sürecini fırsat bilip, New York'a gitti.

"SEVDİĞİM ŞEHİR"

New York'ta ön balayına çıkan sosyetik çift, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kayı, paylaştığı bir fotoğrafa “Fazlasıyla sevdiğim şehir...” notunu düştü.