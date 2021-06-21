Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan teknede

Miami sonrası Bodrum'a geçen iş insanı Hacı Sabancı ile müstakbel eşi Nazlı Kayı, yazın tadını çıkarıyor.

Evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Miami'den döner dönmez soluğu Bodrum’da aldı. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki Cennet Koyu’nda görüntülendi.

TEKNE POZU

Tekneyle denize açılan ikiliden Hacı Sabancı, görüntülendiklerini fark edince “Bizi çekiyorlar” diyerek muhabirleri gösterdi. Bunun üzerine Nazlı Kayı, nişanlısının omzuna başını koyarak objektiflere poz verdi.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.