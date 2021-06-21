Euro
10.3673
0%
Dolar
8.7248
-0.14%
Altın
499.63
0.8%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
286.500
-8.41%
EXEN Coin
29.70
-0.33%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan teknede

    Miami sonrası Bodrum'a geçen iş insanı Hacı Sabancı ile müstakbel eşi Nazlı Kayı, yazın tadını çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'dan teknede

    Evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Miami'den döner dönmez soluğu Bodrum’da aldı. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki Cennet Koyu’nda görüntülendi.

    TEKNE POZU

    Tekneyle denize açılan ikiliden Hacı Sabancı, görüntülendiklerini fark edince “Bizi çekiyorlar” diyerek muhabirleri gösterdi. Bunun üzerine Nazlı Kayı, nişanlısının omzuna başını koyarak objektiflere poz verdi.

    Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dan teknede #1

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dan teknede #2

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dan teknede #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir