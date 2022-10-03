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    Hadise, 1 ayda 5 milyon TL kazanacak

    Hadise, 1 ayda 5 milyon TL kazanacak

    5 aylık eşi Mehmet Dinçerler'i geçtiğimiz cuma günü tek celsede boşayan Hadise, sahnelere fırtına gibi döndü.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:10
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler’in aşk yaşadığı, geçen yılın temmuz ayında ortaya çıkmıştı. Bu yılın nisan ayında hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz günlerde 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

    Mehmet Dinçerler'in sahnesine, kıyafetlerine karıştığını iddia eden ve bu yüzden evliliğini bitirmek isteyen Hadise, ayrılır ayrılmaz sahnelere geri döndü.

    Hadise, 1 ayda 5 milyon TL kazanacak #1

    Aşkta değil parada kazanıyor

    Kıyafetleriyle, dansıyla ve konserlerinde yaptığı göndermelerle çok konuşulan Hadise, şimdi de kazandığı parayla gündeme geldi.

    Boşanan Hadise, sahnelere fırıtına gibi döndü ViDEO

    10 konser 5 milyon TL

    Konser maratonuna başlayan ve ekim ayı boyunca arka arkaya 10 konser verecek olan Hadise’nin, konser başına 500 bin lira alacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bu ay 5 milyona yakın bir kazanç elde edecek.

    Hadise, 1 ayda 5 milyon TL kazanacak #2

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    Hadise, 1 ayda 5 milyon TL kazanacak #8


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