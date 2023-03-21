Hadise, 40 milyon TL'ye aldığı eve taşınamadı Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra paraya kıyarak Yeniköy'den 40 milyon TL'ye ev alan Hadise yeni evine bir türlü taşınamadı.

İş insanı Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alan ünlü popçu Hadise, tadilat için de 3 milyon TL'lik bütçe ayırmıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen Hadise, bir türlü evine yerleşemedi.

Para yetmedi

Hadise, artan fiyatlar yüzünden evine bir türlü yerleşemedi. Dekorasyon konusunda birkaç detay daha ilave olarak isteyen Hadise'nin tadilata ödemesi gereken rakamın ise 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı iddia edildi.

2022'nin en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu.