Hadise, Amsterdam'da da olay yarattı! Dansına yine yorum yağdı Konser görüntüleriyle sık sık gündem olan güzel şarkıcı Hadise, Amsterdam'ı yaktı geçti.

ensonhaber.com

Adı en son Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılan hem özel hayatıyla hem de kariyerindeki başarı ile konuşulan Hadise, son dönemde danslarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün de Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmamıştı.

"Aşağıdan çekiyorsunuz"

Sahnede danslarıyla kendinden geçen Hadise, bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark edince "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo." demişti.

Amsterdam'da Hadise

Bu açıklamasıyla adından söz ettiren Hadise, Amsterdam'da konser verdi. Güzel şarkıcı sahne dansını ve pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Hadise'nin yakıp geçtiği konsere sosyal medyada dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.