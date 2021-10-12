Hadise: Anne olmak isterim

İstanbul'da katıldığı etkinliğin çıkışında açıklamalarda bulunan Hadise, "Her kadın gibi ben de anne olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul etkinliğine ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt veren Hadise, "Mehmet de, ben de sanata meraklıyız" dedi.

Konserleri ve sahneyi özlediğini aktaran ünlü şarkıcı, "Çok mutluyum. Sahneyi seviyorum biliyorsunuz, seyircimi özledim" diye konuştu.

"HER KADIN GİBİ BEN DE ANNE OLMAYI İSTERİM"

Habertürk'ün haberine göre, Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu. "Böyle haberler hep çıkıyor" diye konuşan sanatçı, "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNİN AİLESİNİN İSTEMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ SORULAR SORULDU

Mehmet Dinçerler’in ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara Hadise gülerken, Dinçerler ise "Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler" diyerek röportajı bitirdi.

Hadise, sevgilisiyle verdiği röportajın ardından ilk kez Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye kalp emojisi koydu. Dinçerler de 'İyi ki sen' yorumunu yaptı.

2020 yılında Kaan Yıldırım ile aşk yaşayarak herkesi şaşırtan Hadise, 2021'e girmeden yollarını ayırmıştı.

"AŞK HAYATIMIZDA HEP OLSUN"

Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." notunu düşmüştü.