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    Hadise aşkını vücuduna kazıttı

    Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafta Hadise'nin kendisinin ve sevgilisinin baş harflerini dövme yaptırdığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 07:57
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    Hadise aşkını vücuduna kazıttı

    Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. En kısa zamanda nikah massına oturması beklenen çiftten yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

    BAŞ HARFLER DÖVME YAPTIRILDI

    Şarkıcının, son paylatığı fotoğrafta sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı görüldü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkatlerden kaçmadı.

    "AŞK"

    Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda dövmesi bulunan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz haftalarda da sağ ayağındaki 'aşk' yazılı dövme ile gündem olmuştu.

    Hadise aşkını vücuduna kazıttı #1

    Hadise aşkını vücuduna kazıttı #2

    Hadise aşkını vücuduna kazıttı #3

    Hadise aşkını vücuduna kazıttı #4

    Hadise aşkını vücuduna kazıttı #5

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