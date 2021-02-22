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Hadise aşkını vücuduna kazıttı
Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafta Hadise'nin kendisinin ve sevgilisinin baş harflerini dövme yaptırdığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 07:57
Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. En kısa zamanda nikah massına oturması beklenen çiftten yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
BAŞ HARFLER DÖVME YAPTIRILDI
Şarkıcının, son paylatığı fotoğrafta sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı görüldü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkatlerden kaçmadı.
"AŞK"
Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda dövmesi bulunan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz haftalarda da sağ ayağındaki 'aşk' yazılı dövme ile gündem olmuştu.