Hadise ayağına dövme yaptırdı

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la ilişkisine ikinci şansı veren Hadise'nin ayağına yaptırdığı "Aşk" yazılı dövme, takipçilerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Kaan Yıldırım ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi gündemden düşmeyen Hadise, paylaşımıyla takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.

Ünlü şarkıcının vücuduna yaptırdığı birbirinden farklı anlamları olan dövmelerden birinin de ayağında olduğu görüldü.

TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta ayağına yaptırdığı "Aşk" yazılı dövmesi dikkat çeken Hadise'nin, dövmeyi kim için, ne zaman yaptırdığı takipçileri arasında merak konusu oluşturdu.

Ünlü şarkıcının ayrıca, Latince olarak ensesinde "Kendi kanatlarıyla uçan kız", sırtında "Bana yön verilmez, ben veririm", belinde ise "Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" şeklinde dövmeleri bulunuyor.