Hadise, ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'a ait her şeyi sildi

Hadise, ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'a ait her şeyi sildi

İlişkileriyle gündeme damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı. Ünlü şarkıcı ayrılığın ardından Yıldırım'ın tüm eşyalarını toplayıp geri gönderdi.

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım'la devam eden bir dargın bir barışık ilişkisine son noktayı koydu.

Ebru Gündeş'le de arası bozuk olan Hadise'nin, ilişkisinin bitmesinde üçüncü şahıslar olduğu iddia edildi.

Ancak Kaan Yıldırım yaptığı açıklama ile bunu yalanlarken, Hadise ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.

HER ŞEYİ TEMİZLEDİ, TAŞINIYOR

Hadise biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yaptı, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı. Hadise ayrıca taşınma kararı aldı.

Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı.

Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, olay mahkemeye de taşınmıştı.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Öte yandan son günlerde şarkıcı Hadise ile ilişkileri nokta koydukları haberleriyle gündem olan Kaan Yıldırım, ayrılık kararını doğrulamıştı.

Yıldırım "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklaması yapmıştı.