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    Hadise ayrılıktan sonra ilk konserine çıktı

    Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, çıktığı ilk konserinde hayranlarına seslendi: "Siz olmasanız ben burada olamam."
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 21:01
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    Hadise ayrılıktan sonra ilk konserine çıktı

    Ünlü şarkıcı Hadise magazin gündeminden düşmüyor.

    Geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştiren güzel şarkıcı 30 Eylül Cuma günü tek celsede boşandı.

    Ayrılık sonrası ilk konser

    Magazin gündemine bomba gibi düşen ve günlerdir konuşulan ayrılıktan sonra Hadise ilk konserine çıktı.

    Hadise, Beşiktaş’ta sevenşleri ile buluştu.

    "Siz olmasanız burada olamazdım"

    ‘Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan 36 yaşındaki şarkıcı, hayranlarına "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam” diye seslendi.

    "Bu sevgi, aşk bambaşka"

    Şarkıcı sözlerine “İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" diye devam etti.

    Hadise ayrılıktan sonra ilk konserine çıktı #1

    Hadise ayrılıktan sonra ilk konserine çıktı #2


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