Hadise, Belçika adına Eurovision'da yarışmaya sıcak baktı

Belçika'da radyo yayınına katılan şarkıcı Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, uzun süredir göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için, doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti.

Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.

“BELÇİKA İÇİN EUROVİSİON'A GİTMEK İSTİYORUM AMA…”

2009'da Düm Tek Tek ile Türkiye'yi temsil eden ve dördüncü olan şarkıcı, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi." dedi.

Hadise Düm Tek Tek Eurovision 2009 performansı VİDEO

TEPKİ GÖRDÜ

Hadise’nin bu sözleri, bazı Türk hayranlarının tepkisine neden oldu.

Son olarak adı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın boşanmasında geçen Hadise için bazı takipçileri, ‘gündem değiştirme çabaları’ yorumunu yaptı.

Takipçilerinin iddiasını destekleyen meslektaşı Işın Karaca da “Aaa algı değiştirme oyunları, bayılırım.” dedi.

BAYRAMI AYRI GEÇİRDİLER

Geçtiğimiz yılın sürpriz birlikteliği olan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İlişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan çiftin, yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

Bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikilinin, Ramazan Bayramı’nı ayrı geçirmeleri iddiaları daha da güçlendirmişti.

AYRILIP BARIŞTILAR

Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.