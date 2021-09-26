Hadise 'Benek'i unuttu

Eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği "Benek" ile yakından ilgilenen Hadise'nin yeni gözdesi "Leia" oldu.

Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, yeni dostunu da buldu.

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek' e olan düşkünlüğünü her fırsatta paylaşan şarkıcı, Instagram hesabı bile açmıştı.

Ayrılık sonrası Benek'i de göremeyen Hadise başka bir köpekle yaptığı paylaşım ile hayranlarını hem hüzünlendirdi, hem de kızdırdı.

YENİ AŞKI "LEİA"

"Leia'ya aşık oldum notuyla" çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaşan Hadise'ye takipçilerinden tepki geldi.

Şarkıcının paylaşımına binlerce "Benek'in papucunu dama attın", "Benek gitmiş, Leia gelmiş," "Benek'i ne çabuk unuttun" mesajları geldi.