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- Hadise: Bizi durdurmaya gücünüz yetmez
Hadise: Bizi durdurmaya gücünüz yetmez
Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen meslektaşı Gülşen'e destek oldu.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 14:57
- Güncelleme : 14.07.2021 - 15:04
Gülşen, pandemi sonrası ilk kez Alaçatı'da sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının transparan siyah pantolonu çok konuşulmuş, hatta çok sayıda eleştiri almıştı.
"ÖZGÜRÜM"
Sessizliğini bozan Gülşen, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vermiş; "Ben özgürüm, istediğimi de giyerim." demişti.
"AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA"
Gülşen'e bir destek de Hadise'den geldi: "Bizi durdurmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Ahlaksızlık bizim giydiğimiz kıyafetlerde değil, sizin kafanızda. Hadsizce yorumlara söyleyeceğim tek cümlem var: Sana ne?"