Hadise: Bizi durdurmaya gücünüz yetmez

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen meslektaşı Gülşen'e destek oldu.

Gülşen, pandemi sonrası ilk kez Alaçatı'da sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının transparan siyah pantolonu çok konuşulmuş, hatta çok sayıda eleştiri almıştı.

"ÖZGÜRÜM"

Sessizliğini bozan Gülşen, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vermiş; "Ben özgürüm, istediğimi de giyerim." demişti.

"AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA"

Gülşen'e bir destek de Hadise'den geldi: "Bizi durdurmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Ahlaksızlık bizim giydiğimiz kıyafetlerde değil, sizin kafanızda. Hadsizce yorumlara söyleyeceğim tek cümlem var: Sana ne?"