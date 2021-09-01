Ankara'da sahne alan ünlü şarkıcı Hadise, dans ettiği anları Instagram hesabından yayınladı.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 30 Ağustos'ta Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan Hadise'nin dansı ise olay oldu.

"ŞAMPİYON"

Konserde dans ettiği anları Instagram hesabından paylaşan Hadise, videonun altına "Şampiyon" notunu düştü. Hadise'nin nefes kesen dansı sosyal medyada da uzun süre gündemde kaldı.

Hadise dansıyla sosyal medyanın gündeminde VİDEO