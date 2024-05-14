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Hadise eski görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadı

Hadise eski görüntülerini izlerken gözyaşlarını tutamadı Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu. Yıllar önce yarışmacı olarak katıldığı programın kanalında şimdi jüri üyeliği yapan güzel isim, nostaljik görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcının o halleri, sosyal medyada gündem oldu.