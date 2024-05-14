Hadise, 2003 yılında 18 yaşındayken Belçika'da oldukça popüler olan Idool programına katılmıştı.
Ünlü şarkıcı, yarışmacı olarak katıldığı programın yayınlandığı kanalda ekrana gelen Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu.
"Gurur duyuyorum"
Şarkıcı, jüri üyesi olduğunu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile sevenlerine duyurdu. Hadise şu ifadeleri kullandı:
"Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum! Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!"
Nostaljik görüntüler
Hadise'nin 21 yıl önce katıldığı müzik yarışması, 3 Mayıs'ta ekranlarda izleyiciyle buluştu. Ünlü isme sürpriz yapıldı. Şimdilerde jüri koltuğunda oturan güzel isme, yıllar önce yarışmacıyken çekilen görüntüleri gösterildi.
Duygusal anlar yaşandı
Yarışmadan sonra 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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