Hadise, frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi: "Benim mayom benim sahnem" Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnenin önüne gelerek aşağıdan görüntü almaya çalışan kameramana tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Danslarıyla ve giydiği kıyafetlerle sık sık gündem olan Hadise, bayramı çalışarak geçirdi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün de Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmadı.

Sahnede danslarıyla kendinden geçen Hadise, basın mensupları sahnenin karşısından görüntü alırken bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark etti.

"Montajınızı göreceğiz"

Şarkı arasında kameramana seslenen Hadise, "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo.

"38 yaşındayım"

Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım!

"Evet birkaç selülit de var"

Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi. Hadise'nin sözleri hayranlarından da tam not aldı.