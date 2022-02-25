Evlilik hazırlığı yapan Hadise'den hamilelik iddialarına yanıt geldi.

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin hamile olduğu ve bu sebeple düğün tarihini de öne çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bebek beklediği haberlerini yalanladı.

"MUHTEŞEM GELİNLİĞİMİ GİYECEĞİM"

Çıkan iddialara cevap veren Hadise, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullandı.

Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.