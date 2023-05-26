Hadise, hastaneye kaldırıldı Hadise, Kıbrıs konserine giderken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ensonhaber.com

Şarkıcı Hadise, Rap sanatçısı Murda ile birlikte yayınladıkları yeni şarkıları "Sen Dönene Kadar"ın konser turuna çıktı. Ünlü şarkıcı, konser maratonunun yoğun temposu nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.

Hadise, Kıbrıs'taki konserine giderken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hadise, şu ifadeleri kullandı:

"Hasta hissettim"

"İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim.

"Serum aldım"

Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Ayaktayım ve sizlerle beraberim."