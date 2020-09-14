Hadise: Hüngür hüngür ağladım

Ünlü şarkıcı Hadise, hüngür hüngür ağladığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk hayatıyla gündemeden düşmeyen Hadise, bu kez Instagram hesabından son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.

Ağladığı anların fotoğrafını paylaşan Hadise adeta bir teşekkür mesajı yayınladı. Hadise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BİR ŞARKI İLE SİZLERLE BAĞ KURDUM"

"Bu fotoğrafı Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde çekmiştim... Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim... Doğru hissetmişim demek ki... Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum görüyorum... Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum..."