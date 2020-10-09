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    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

    Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinin birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrıldıkları yönünde yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 14:46
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    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

    Kaan Yıldırımdan ayrıldığı iddia edilen Hadise, Yıldırım'ın köpeği Benek’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

    Benek’in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye “Yalan haberleri okudukça ben” notunu düştü.

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? #1

    Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile karesini, “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda… Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında…” notuyla yayınlamıştı.

    Hadise Açıkgöz’ün bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem olmuştu.

    Hadise’nin, “Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda’ hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram’da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim” sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

    Takipçileri, 34 yaşındaki Açıkgöz’e, “Asla ‘asla’ deme Hadise!” yorumlarında bulunmuştu.

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? #2

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? #3

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