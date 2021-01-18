1 ay önce bitirdiği ilişkisi hakkında konuşan Hadise, Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklayarak 'Her şey yolunda' dedi.

2020 yılına birliktelikleri ile damga vuran şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, aralık ayında ani bir karar ile ilişkilerini noktalamıştı.

Hadise, ayrılık haberini Instagram üzerinden yaptığı “Bazen aşk olsa da olmuyor." paylaşımıyla duyurmuştu.

Son zamanlarda ikilinin barıştığı iddia edilirken, Hadise'den merakları giderecek bir açıklama geldi.

"HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ"

Gazetecilerin 'Barıştınız mı'? sorusunu yanıtlayan Hadise, "2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki. Ben de insanım, benim de duygularım var. Bazen yoğun yaşayabiliyoruz. Her şey yolunda, çok mutluyuz." ifadelerini kullanarak iddiaları doğruladı.

Hadise ile Kaan Yıldırım barıştı