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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler tatilinden kareler

    Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Maldivler tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:47
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler tatilinden kareler

    Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.

    GECESİ 50 BİN TL

    Evlilik hazırlığı yapan çift, Maldivler'de geceliği 50 bin TL'lik otelde tatil yapıyor. Maldivler'de birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı.

    Nişanlısını alıp ön balayına çıkan Hadise, bir post paylaşımıyla tatili bedavaya getirdi.

    KIZI İSTEDİ

    Geleneklerine bağlı kalan çift, kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #1

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #2

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #3

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #4

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #5

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #6

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #7

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in Maldivler tatilinden kareler #8


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