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    Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu

    Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:10
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu

    Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında tarih verildi. İkili, 30 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.

    Takılar Hadise'ye kaldı

    Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Dinçerler’in, protokol yapılırken tek isteği olan annesinin taktığı set ve yüzüğü geri alma talebi de sonuç vermedi. Takıların tamamının Hadise'de kalacağı öğrenildi.

    Taraflardan biri gitse yetiyor

    Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu #1


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