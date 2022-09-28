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- Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu
Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tarihi belli oldu
Dört ay önce Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.
- Haber Merkezi
- 28.09.2022 - 12:00
- Güncelleme : 28.09.2022 - 12:10
Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında tarih verildi. İkili, 30 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.
Takılar Hadise'ye kaldı
Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Dinçerler’in, protokol yapılırken tek isteği olan annesinin taktığı set ve yüzüğü geri alma talebi de sonuç vermedi. Takıların tamamının Hadise'de kalacağı öğrenildi.
Taraflardan biri gitse yetiyor
Her iki tarafa da davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, "sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği" açıklaması yapılmasını da kararlaştırdı.