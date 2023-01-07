Hadise ile Reza Zarrab'ın ilişki yaşadığı iddialarına yeni gelişme

Hadise, Seren Serengil'in ortaya attığı iddia üzerine suç duyurusunda bulundu. Serengil, "Mesajların ait olduğuna dair teyit aldım, iftira atmıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliği sonrasında çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

Seren Serengil, Hadise'nin, Ebrü Gündeş'in eski eşi olduğu bilinen Reza Zarrab ile bir dönem gizli aşk yaşadığını iddia etti.

İddialar üzerine Hadise atağa geçti.

Hadise'den suç duyurusu

Hadise, Seren Serengil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun üzerine Serengil, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gidip ifade verdi.

İşlemleri sonrasında konuşan Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab ile yaşadığı gizli aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Zarrab'ın eski avukatı Ebru Gündeş'i tanık gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Mesajların doğru olduğuna dair teyit aldım"

Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda da aynı konu üzerine şu ifadeleri aktardı;

“Yayında iftira atmadık, mesajların arkasındayız. Reza Zarrab’ın avukatını arayarak mesajların ona ait olduğuyla ilgili teyit aldım. Mesajların doğru olduğunu öğrendim. İftira atıyorlar diyorsun da biz bunu niye yapalım. Biz bu zamana kadar kimseye iftira atmadık. Öyle olsaydı milyonlarca lira öderdik, RTÜK ve kanal izin vermezdi. Böyle bir şey olamaz.

"Mesajı geçen sene gördüm, ifşa etmedim"

Ben bu mesajları geçen sene gördüm ama ifşa etmedim. Bana fake hesaptan geldiğinde avukatı arayıp sordum. Bu sene de bunların ilişkisi olduğu iddia edildiği için mesajlar gündeme geldi. Gazete ve diğer siteler bu mesajları yayınladığı için ben de konuşurum.

"300 tane mesaj var, bunları ben mi yazdım?"

Dün adliyeye gittiğimde Ebru Gündeş’i şahit olarak yazdım. Ondan özür dileyerek ve iznini almadan. Bize çamur atılmasını kabul etmiyorum. Ebru Gündeş boşanma davasında da bundan bahsetti. Ben o davada adı geçen ünlü kadının kim olduğunu söylemesini istiyorum. Reza Zarrab’ın eski avukatının da dinlenmesini istedim. Kim yalan söylüyor, söylemiyor öğreneceğiz. 300 tane mesaj var bunları ben mi yazdım? Hadise’ye bu konuyla ilgili iftira davası açacağım. Böyle bir şey mümkün bile değil.”







