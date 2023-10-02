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Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı.

Dakikalarca sohbet etti

Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün de arkadaşı Hadise ile beraber Paris Moda Haftası'na katıldı.

Hadise - Tuba Büyüküstün
Hadise - Tuba Büyüküstün

İkili organizasyonda yan yana yer alırken, dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.