Hadise ile Usher buluşması Paris Moda Haftası'nda bulunan Hadise, ABD'li şarkıcı Usher ile ayaküstü sohbet etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı. Dakikalarca sohbet etti Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün de arkadaşı Hadise ile beraber Paris Moda Haftası'na katıldı. İkili organizasyonda yan yana yer alırken, dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.