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Ünlü şarkıcı Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı.
Dakikalarca sohbet etti
Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün de arkadaşı Hadise ile beraber Paris Moda Haftası'na katıldı.
İkili organizasyonda yan yana yer alırken, dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.