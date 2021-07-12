Hadise: İlk bakışta aşk oldu

Yeni sevgilsisine ilk bakışta aşık olduğunu söyleyen Hadise, Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi hakkında "Savaştan çıkmış gibiyim" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı sonrası yeni aşk haberleri gelmeye başladı.

Kaan Yıldırım defterini kapatan Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı magazinin gündemine bomba gibi düştü.

KAAN UNUTULDU

İddiaları doğrulayan fotoğraflar, Bodrum'da çekildi.

Kaan Yıldırım’la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise’nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler’le ayakları yerden kesildi.

"SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİYİM"

Hadise'nin yakın çevresine şu açıklamaları yaptığı öğrenildi:"Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu.

"HER ŞEYİME KARIŞIYORDU"

Son olarak bana, ‘Ailem basında çıksın istemiyorum’ dedi. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma... Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim"