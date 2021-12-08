Hadise, Kaan Yıldırım için yaptırdığı dövmeyi sildirdi

Kaan Yıldırım'la evlilik hayalleri kuran ünlü şarkıcı Hadise, eski aşkı için yaptırdığı dövmeyi sildirdi.

Ani bir şekilde eski sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılıp, iş insanı Mehmet Dinçerler'le büyük bir aşk yaşamaya başlayan Hadise, eski günlerden iz kalsın istemiyor.

İlk önce yaşadığı evi değiştiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde yaptırdığı dövmeden de kurtuldu. Dövmesini de sildiren ünlü şarkıcı, rahata kavuştu.

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise'nin aşk açıklaması dikkat çekmişti:

"BİR ERKEĞİN DAVRANIŞINA AŞIK OLUYORUZ"

"Bence biz kadınlar, bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı.

Aşık olduğumda normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum; mesela mutfağa girip, yemek yapıyorum."