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    Hadise, Kaan Yıldırım'dan iz istemiyor

    Ünlü şarkıcı Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ı hatırlatan hiçbir şeyi hayatında istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:22
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    Hadise, Kaan Yıldırım'dan iz istemiyor

    İş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan Hadise, almış olduğu son karar ile Kaan Yıldırım’a dair tüm anılarına veda etti.

    HATIRASI KALMASIN

    Hadise, Yıldırım’la aşk yaşadığı dönemde beraber bindikleri Volkswagen Mmarka Vip minibüsünü satmaya karar verdi. Ünlü şarkıcı, satışa çıkardığı aracına hemen alıcı buldu.

    Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım." şeklindeki sözler, Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.

    Kaan Yıldırım'ı şaşırtan Hadise sorusu ViDEO

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