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    Hadise, Kaan Yıldırım'ın bahçesinde

    Hadise, 2021'in ilk pozlarını Kaan Yıldırım'ın bahçesinde verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:51
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    Hadise, Kaan Yıldırım'ın bahçesinde

    Şarkıcı Hadise, 2021'in ilk karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    10 GÜNDÜR KAAN'DA KALIYOR

    Hadise, pozlarını oyuncu eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde verdi.

    10 gündür sevgilisinin evinde kalan Hadise, pozlarıyla çok konuşuldu.

    İLİŞKİYE BİR ŞANS DAHA

    İlişkilerine bir şans daha veren ikili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Hadise, Kaan Yıldırım ın bahçesinde #1

    Hadise, Kaan Yıldırım ın bahçesinde #2

    Hadise, Kaan Yıldırım ın bahçesinde #3

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