Hadise, Kaan Yıldırım'ın bahçesinde

Hadise, 2021'in ilk pozlarını Kaan Yıldırım'ın bahçesinde verdi.

Şarkıcı Hadise, 2021'in ilk karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

10 GÜNDÜR KAAN'DA KALIYOR

Hadise, pozlarını oyuncu eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde verdi.

10 gündür sevgilisinin evinde kalan Hadise, pozlarıyla çok konuşuldu.

İLİŞKİYE BİR ŞANS DAHA

İlişkilerine bir şans daha veren ikili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.