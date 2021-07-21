Hadise: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Hadise: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Ünlü şarkıcı Hadise, "New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" dedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gözlerden uzak tatil yapıyor.

Mehmet Dinçerler ile Meksika'da tatil yaptığı ortaya çıkan Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ise dikkatleri çekti.

"BENİM ADIM HADİSE"

New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını paylaşan Hadise, şu notu yazdı:

"Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum.

"KADINLARIN SESİNİ DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız"