Hadise kendini övdü: "Erkek olsam kendimden ayrılmam" Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, kendini öve öve bitiremedi.

ensonhaber.com

Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden Hadise, magazin gündeminden düşmüyor.

Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitirmişti.

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, son olarak konuk olduğu bir programda ilişkilerine dair yaptığı samimi itiraflarda bulundu.

Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Hadise, "Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Çok güzel soru. Ben bir erkek olsam ve Hadise ile beraber olsam... Neden ayrılabilirim Hadise'den?" dedi ve şöyle devam etti:

"Oradan vuramazlar beni"

"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkide isem hakikaten tüm ilgim o kişidedir.

"Hadise güzel kadın valla"

Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam ya. Hadise güzel kadın valla.

Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim.

"Ağır geliyorum"

Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla...

"Erkeğin gururu vardır"

Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır.

Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara 'bay bay' diyor."