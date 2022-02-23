Hadise kilo verdi

Nişanlısı Mehmet Dinçerler'in borçlarıyla sıkıntılı günler geçiren Hadise, sosyal medya hesabından pembe elbiseli pozlarını paylaştı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabında 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, son olarak pembe elbiseli pozlarını paylaştı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Şarkıcının son paylaşımında en dikkat çeken detay bu sefer elbisesi değil verdiği kilolar oldu. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü.

Bir kısım Hadise'nin bu halini çok beğenirken bir kısım da çok zayıfladığı için hoş görünmediğini belirtti.