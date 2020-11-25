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    Hadise, koronavirüse yakalandı

    Hadise, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüse yakalanan Hadise, evinde karantinaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 09:10
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 09:19
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    Belinden riskli bir ameliyat olan annesi için Belçika'ya giden ve bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen ünlü şarkı Hadise'den kötü haber geldi.

    HADİSE POZİTİF ÇIKTI

    Yurt dışından döndükten sonra kendisini halsiz hisseden Hadise, şüphelenip test yaptırdı. Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

    EVLERİ AYIRDILAR

    Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve evine geçen Hadise, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

    Koronavirüse yakalanmamak için çok dikkat eden Hadise, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ve köpekleri Benek ile birlikte geçiriyordu.

    Hadise, koronavirüse yakalandı #1

    Hadise, koronavirüse yakalandı #2

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