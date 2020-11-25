Hadise, koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Hadise, evinde karantinaya girdi.

Belinden riskli bir ameliyat olan annesi için Belçika'ya giden ve bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen ünlü şarkı Hadise'den kötü haber geldi.

HADİSE POZİTİF ÇIKTI

Yurt dışından döndükten sonra kendisini halsiz hisseden Hadise, şüphelenip test yaptırdı. Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

EVLERİ AYIRDILAR

Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve evine geçen Hadise, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Koronavirüse yakalanmamak için çok dikkat eden Hadise, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ve köpekleri Benek ile birlikte geçiriyordu.