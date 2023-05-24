Hadise, Murda ile nişan pozu verdi Hadise eski eşiyle verdiği pozun aynısını Murdo ile verdi.

ensonhaber.com

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimlerden şarkıcı Hadise, geçtiğimiz sene nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 4 ay sonra tek celsede boşanmıştı.

Nişan ve nikah törenini gözlerden uzak yapan Hadise'nin düet yaptığı Murda ile verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.

Poz aynı

Düğünden önce verdiği bir konserinde Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını yayınlayan Hadise, aylar sonra aynı pozu bu sefer de rapçi Murda ile verdi. Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısının klibi için kamera karşına geçen Hadise, verdikleri pozları da 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.