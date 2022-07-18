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Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu

Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu

Murda’nın Bodrum’daki sahnesine çıkan Hadise, tarzı ve dansıyla çok konuşuldu. İkilinin birlikte seslendirdikleri şarkı ile verdikleri enerji seyirciyi adeta coşturdu.