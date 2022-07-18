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Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu
Murda’nın Bodrum’daki sahnesine çıkan Hadise, tarzı ve dansıyla çok konuşuldu. İkilinin birlikte seslendirdikleri şarkı ile verdikleri enerji seyirciyi adeta coşturdu.
- Haber Merkezi
- 18.07.2022 - 09:04
Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.
Birbirinden beğenilen şarkılarını seslendiren Murda’nın sahnesine Hadise konuk oldu.
Seyirci enerjiyi sevdi
İkili ortak çalışmaları olan “İmdat” şarkısını bir kez de burada canlı seslendirdi.
Murda ve Hadise’nin enerjisi, seyirciden tam not aldı.
Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu VİDEO
Tarzı ve dansıyla fark yarattı
Hadise, tarzı ve dansıyla geceye damga vurdu.
Şarkıcı, bu anları Instagram hesabından da beğeniye sundu.
Aynı sahnede Mero, Uzi ve Summercem de yer aldı.