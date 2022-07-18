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    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu

    Murda’nın Bodrum’daki sahnesine çıkan Hadise, tarzı ve dansıyla çok konuşuldu. İkilinin birlikte seslendirdikleri şarkı ile verdikleri enerji seyirciyi adeta coşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 09:04
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    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu

    Rap müziğin tanınan ismi Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

    Birbirinden beğenilen şarkılarını seslendiren Murda’nın sahnesine Hadise konuk oldu.

    Seyirci enerjiyi sevdi

    İkili ortak çalışmaları olan “İmdat” şarkısını bir kez de burada canlı seslendirdi.

    Murda ve Hadise’nin enerjisi, seyirciden tam not aldı.

    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu VİDEO

    Tarzı ve dansıyla fark yarattı

    Hadise, tarzı ve dansıyla geceye damga vurdu.

    Şarkıcı, bu anları Instagram hesabından da beğeniye sundu.

    Aynı sahnede Mero, Uzi ve Summercem de yer aldı.

    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu #1

    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu #2

    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu #3

    Hadise, Murda’nın sahnesine konuk oldu #4


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