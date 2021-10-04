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Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı

Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı

Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi.