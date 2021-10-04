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    Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı

    Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 07:16
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    Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı

    Aşk hayatında mutluluğu bir türlü istediği mutluluğu yakalayamayan Hadise, aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu. Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıktı.

    NİŞANA ÇİCEK YOLLADI

    Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

    "İSTENMEYEN GELİN" İDDİASI

    Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.

    Dinçerler, annesiyle çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.

    Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı #1

    Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı #2

    Hadise, müstakbel görümcesine çiçek yolladı #3

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