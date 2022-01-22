Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi

Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul eden Hadise, bugün müstakbel kayınvalidesiyle yan yana eğlendi. Güzel şarkıcı, istenmeyen gelin iddialarına son vermiş oldu.

Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı.

Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı, bir anda magazinin gündemi değişti.

Öyle ki evlilik teklifi, Enis Arıkan tarafından ti’ye bile alındı.

MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE YAN YANA İZLEDİ

Tüm bunların ışığında Hadise, Mehmet Dinçerler’in kardeşinin bugün gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışını sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, bir hayli eğlendi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün keyfi VİDEO

İSTENMEYEN GELİN İDDİASI

Bu görüntü, Hadise'nin sevgilisinin ailesiyle tanışmadığı, hatta istenmeyen gelin ilan edildiği iddialarını da çürütmüş oldu.