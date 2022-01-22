Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
481.043
-8.63%
BTXN Coin
29.05
-12.18%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi

    Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifini kabul eden Hadise, bugün müstakbel kayınvalidesiyle yan yana eğlendi. Güzel şarkıcı, istenmeyen gelin iddialarına son vermiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi

    Şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı.

    Bu anlar sosyal medyadan paylaşıldı, bir anda magazinin gündemi değişti.

    Öyle ki evlilik teklifi, Enis Arıkan tarafından ti’ye bile alındı.

    MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE YAN YANA İZLEDİ

    Tüm bunların ışığında Hadise, Mehmet Dinçerler’in kardeşinin bugün gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

    Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışını sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, bir hayli eğlendi.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün keyfi VİDEO

    İSTENMEYEN GELİN İDDİASI

    Bu görüntü, Hadise'nin sevgilisinin ailesiyle tanışmadığı, hatta istenmeyen gelin ilan edildiği iddialarını da çürütmüş oldu.

    Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi #1

    Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi #2

    Hadise, müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi #3


    Görüş Bildir