Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, tek bir karenin bile yayınlanmadığı nişan törenine dair fotoğrafları, konserinde ekrana yansıttı.

Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile nişanlandı.

Nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise, tek bir kare bile yayınlamadı ve yayınlatmadı.

Hadise çalışanlarına gizlilik anlaşması bile imzalattı.

KURAL BOZDU

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, dün akşam İstanbul'da konser verdi.

Hadise hem izleyicilerine hem de Mehmet Dinçerler'e sürpriz yaparak konserde kural bozdu, nişan fotoğraflarını kendi yayınladı.

Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı ViDEO

DİNÇERLER'E ŞARKI ARMAĞAN ETTİ

Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce, kendisini en önde izleyen Mehmet Dinçerler için şarkı söyledi.

Hadise, "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

O sırada çiftin nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.