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- Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı
Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 09:23
- Güncelleme : 27.03.2022 - 09:39
Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile nişanlandı.
Nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise, tek bir kare bile yayınlamadı ve yayınlatmadı.
Hadise çalışanlarına gizlilik anlaşması bile imzalattı.
KURAL BOZDU
Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, dün akşam İstanbul'da konser verdi.
Hadise hem izleyicilerine hem de Mehmet Dinçerler'e sürpriz yaparak konserde kural bozdu, nişan fotoğraflarını kendi yayınladı.
Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı ViDEO
DİNÇERLER'E ŞARKI ARMAĞAN ETTİ
Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce, kendisini en önde izleyen Mehmet Dinçerler için şarkı söyledi.
Hadise, "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.
O sırada çiftin nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.