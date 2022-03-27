Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
663.960
0.26%
BTXN Coin
39.50
-3.56%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı

    Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, tek bir karenin bile yayınlanmadığı nişan törenine dair fotoğrafları, konserinde ekrana yansıttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı

    Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler ile nişanlandı.

    Nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise, tek bir kare bile yayınlamadı ve yayınlatmadı.

    Hadise çalışanlarına gizlilik anlaşması bile imzalattı.

    KURAL BOZDU

    Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, dün akşam İstanbul'da konser verdi.

    Hadise hem izleyicilerine hem de Mehmet Dinçerler'e sürpriz yaparak konserde kural bozdu, nişan fotoğraflarını kendi yayınladı.

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı ViDEO

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #1

    DİNÇERLER'E ŞARKI ARMAĞAN ETTİ

    Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce, kendisini en önde izleyen Mehmet Dinçerler için şarkı söyledi.

    Hadise, "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

    O sırada çiftin nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #2

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #3

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #4

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #5

    Hadise, nişan fotoğraflarını yayınladı #6


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Elektrik faturalarını düşüren tavsiyeler
    Ekonomi

    Elektrik faturalarını düşüren tavsiyeler

    Tekirdağ'da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

    Görüş Bildir