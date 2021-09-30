Hadise pırlanta yüzüklü pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: 'Evlenme teklifi aldın sandım'

Geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden Hadise'nin pırlanta yüzüklü pozları sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri, ünlü şarkıcının evlenme teklifi aldığını sandı.

Son günlerde sık sık özel hayatıyla magazin gündemine gelen Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

MİLANO'YA GİTTİ

Aşkını dolu dizgin yaşayan Hadise, geçtiğimiz günlerde İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya gitti.

Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, önceki gün İtalya sokaklarında pembe elbisesiyle fotoğraf çektirdi.

O kareleri sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, yaptığı paylaşımına, ''İtalya… Ay Işığı… Valentino…'' notunu düştü.

SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Hadise, bugün de kaplan desenli sarı bir gömlek ve pantolon giyerek poz verdi. Çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafta, şarkıcının işaret parmağındaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı.

"EVLENME TEKLİFİ ALDIN SANDIM"

Paylaşımına ''Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır'' notunu düşen Hadise'ye, takipçilerinden, ''Parlıyorsun'', ''Bir an evlenme teklifi aldın sandım'', ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar geldi.