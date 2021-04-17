Hadise, Reza Zarrab iddialarını yalanladı

Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Hadise iddialara çok sert tepki vererek, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" dedi.

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'dan boşanmak için açtığı davaya Hadise'nin de adı karıştı.

Reza Zarrab ile Hadise arasında gizli bir aşkın olduğu iddia edildi.

Hadise'nin Amerika'ya giderek defalarca Reza Zarrab ile görüştüğü iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine Hadise cephesi de harekete geçti.

"KİMSE BENİM NAMUSUMU ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ"

İddialara çok sert bir şekilde tepki gösteren Hadise, açıklamasını Instagram hesabından yaptı.

Şarkıcı, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." diye yazdı.

KAAN YILDIRIM DESTEK VERDİ

Hadise'ye destek, en yakını olan oyuncu sevgilisinden geldi.

Kaan Yıldırım, Reza Zarrab iddialarını sert bir dille yalanlayan sevgilisinin gönderisini kendi Instagram hesabından paylaştı.

EBRU GÜNDEŞ İLE DOSTLUĞU BİTTİ

Hürriyet'in haberine göre; Hadise'nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığını öğrenen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'de birlikte jürilik yaptığı Hadise ile tüm dostluğunu noktaladı.