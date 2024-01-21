Hadise, saçını boyatmak için Belçika'ya uçtu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hadise, saçının rengini değiştirmek için Belçika'ya uçtu.

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ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, özellikle cesur pozlarıyla konuşuluyor.

Her gün yeni bir paylaşım yapan Hadise, sık sık yurt dışı seyahatine çıkıyor.

Hadise bu kez, Belçika'ya gitti. Ünlü ismin Belçika ziyareti ise herkesi şaşırttı.

Saç rengi için uçtu

Saç rengini değiştirmek isteyen güzel şarkıcı, Belçika'ya kuaförüne gitti.

O anları da sosyal medyadan paylaşan Hadise, "Saçım için Belçika'ya uçtum. Çünkü kimse benim en iyi arkadaşım gibi yapamaz" notunu düştü.

Ünlü ismin hayranları bu hamleye şaşırarak, "Para var huzur var" yorumlarında bulundu.