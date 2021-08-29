Hadise sahnelere geri döndü

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıllık aranın ardından dün akşam ilk konserini veren Hadise, sahneye ışıltılı bir kostüm ile çıktı. Şarkıcının kıyafeti geceye damga vurdu.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, şu sıralar mutluluk sarhoşu…

İş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan şarkıcı, sahnelere de geri döndü.

KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Geçtiğimiz akşam Silivri konserinde dinleyicileriyle bir araya gelen Hadise, sahneye mor ve siyah renklerin hakim olduğu ışıltılı kostümüyle çıktı.

Geceye kıyafetiyle damga vuran Hadise, konser fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı.

“HADİSE GERİ DÖNDÜ”

Pandemi nedeniyle 1,5 yıl sonra ilk kez yeniden sahneye çıkan şarkıcı, bu karelere 'Hadise geri döndü' notunu düştü.

Hadise’nin paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.